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Бренд
|Eltreco
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Диаметр колеса
|26"
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Артикул
|Р105945
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Высота
|1
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Длина
|1
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Ширина
|1
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Есть несколько способов совершить покупку в нашем интернет-магазине:
- Непосредственно в каталоге. Положите товар в корзину и оформите заказ. После отправки заказа с Вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей.
- С помощью наших продавцов-консультантов по телефонам: +7 (495) 902-00-03
- В магазинах Велоград, которые находятся по адресам: Москва, ул.Большая Очаковская, д.22,
Москва, ул.Кировоградская, д.23а
Наши магазины принимают к оплате наличные и банковские карты.
Некоторые товары отгружаются только после 100% предоплаты.
Доставка по Москве и Московской области
- стоимость доставки по Москве в пределах МКАД выглядит следующим образом:
- при заказе на сумму от 10 000 рублей - доставка будет бесплатной.
- при заказе на сумму от 5 000 до 9 999 рублей - доставка составит 250 рублей.
- при заказе на сумму до 5 000 рублей - доставка составит 400 рублей.
- стоимость доставки заказов по Московской области считается как стоимость заказа по городу + 25 руб. за каждый километр от МКАД при расстоянии до 45км, свыше 45км от МКАД стоимость составляет +35 руб за каждый километр.
Велосипеды доставляются в уже собранном и настроенном виде. Вы сможете кататься уже сразу после доставки!. Срок доставки заказа до 5 дней, если иной срок Вы не оговорите с нашим менеджером.
Доставка крупногабаритного товара и сборка по Москве, доставка товаров по России
Самовывоз
Вы также можете самостоятельно забрать свой заказ в одном из наших магазинов.
Все велосипеды, представленные в нашем магазине, имеют гарантию производителя.
Если причиной поломки является заводской дефект - вам будет оказано бесплатное гарантийное обслуживание, которое включает в себя бесплатную замену имеющихся производственных дефектных узлов или выполнение различных ремонтных работ. В гарантийном талоне отражается срок гарантийного ремонта и условия обслуживания.
Гарантия не распространяется на камеры, покрышки, на тросики переключения скоростей и тормозные тросы, на тормозные колодки и диски.
Гарантия на рамы Eltreco составляет 1 год. Гарантия на батареи – 1 год, на оборудование – 6 месяцев.